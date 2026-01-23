صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا،67 ہزار سال پرانی تصویری کہانی غار میں دریافت

  • عجائب دنیا
جکارتہ(نیٹ نیوز)دنیا کی قدیم ترین تصویری کہانی کو انڈونیشیا میں دریافت کیا گیا ہے جو کم از کم 67 ہزار سال سے زائد پرانی ہے ۔انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی کے سیاحتی مقام میونا آئی لینڈ میں واقع چونے کے پتھر کی غار میں اسے دریافت کیا گیا۔

ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ دنیا کا قدیم تریم چٹانی خاکہ ہے جس میں ایک ہاتھ کے مدھم نشان کو چٹانی دیوار پر دیکھا جاسکتا ہے ۔ماہرین کے خیال میں اسے کم از کم 67 ہزار 800 سال قبل بنایا گیا تھا۔ چٹانی آرٹ سے ہٹ کر اس دریافت سے عندیہ ملتا ہے کہ کب اور کیسے آسٹریلیا میں انسان بسنا شروع ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ تصویری کہانی آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے آباؤ اجداد کی تیار کردہ ہے ۔ یہ خاکہ ایک قدیم روغن سے تیار کردہ ہے جسے پانی میں ملا کر ہاتھ کے ذریعے چٹان پر استعمال کیا گیا۔اس تحقیق کے نتائج جرنل نیچر میں شائع ہوئے ۔

 

