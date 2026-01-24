صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طیارہ 30 سے زائد مسافروں کو ائیرپورٹ میں بھول گیا

  • عجائب دنیا
مانچسٹر(نیٹ نیوز)برطانیہ میں ایسا انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں جیٹ 2 کمپنی کی پرواز ایک یا 2 نہیں 35 سے زائد مسافروں کو بھول کر روانہ ہوگئی۔فلائٹ ایل ایس 879 مانچسٹر سے سپین کے لیے روانہ ہوئی تھی۔

مسافروں نے عملے کو بورڈنگ پاسز دکھائے اور طیارے کی جانب روانہ ہوئے تو وہ غلط جگہ پر مڑ گئے ۔وہ جہاں پہنچے وہاں طیارے کی بجائے ڈیڈ اینڈ تھا۔اس کے نتیجے میں 35 سے زائد مسافر ائیرپورٹ میں 40 منٹ تک بھٹکتے رہے ۔ایک مسافر کا کہنا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ عملے کا کوئی فرد دروازہ کھولے گا یا کوئی شٹل سروس ان کی منتظر ہوگی۔مگر 40 منٹ تک کچھ نہیں ہوا تو وہ واپس لوٹے تو اس وقت تک طیارہ انہیں لیے بغیر روانہ ہو چکا تھا۔ کمپنی کے مطابق وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جبکہ مسافروں کو دیگر طیاروں کے ذریعے منزل تک پہنچایا گیا۔

 

