صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے وفا شوہر سے معافی مانگنے والی خاتون سلیبریٹی بن گئی

  • عجائب دنیا
بے وفا شوہر سے معافی مانگنے والی خاتون سلیبریٹی بن گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)جج کی تنبیہ پر بے وفا شوہر سے معافی مانگنے والی چینی خاتون سلیبریٹی بن گئی۔نیونا نامی خاتون کے نے اپنے شوہر اوراسکی محبوبہ کا معاشقہ بے نقاب کر تے ہوئے تمام ثبوت، انکے نام اور دیگر نجی معلومات سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔

نیونا کے شوہر اور معشوقہ (جو شادی شدہ ہیں) نے خاتون کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا اور جیت گئے ۔ فیصلے میں جج نے خاتون کو بے وفائی کا شکار بننے والی خاتون کو اپنے شوہر اور ان کی معشوقہ سے 15 لگاتار دنوں تک عوامی معافی مانگنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے اس سزا کو اپنی جیت میں بدل لیا۔نیو نے اپنی ویڈیو میں عدالت کا فیصلہ پوسٹ کیا اور ویڈیو کلپس میں معذرت میں کچھ دلچسپ معلومات شیئر کیں۔ اب تک ریلیز کی گئی ویڈیوز لاکھوں ویوز حاصل کر چکی ہیں اور ہر ویڈیو پر 5 لاکھ سے زیادہ لائکس آ چکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

بھینس کی ٹانگیں کاٹنے والا زمیندار گرفتار

ملزم سے اسلحہ برآمد کرلیاگیا

لاکھوں کا بوگس چیک دینے پرمقدمہ

2دکاندارکھلا پٹرول بیچنے پر گرفتار

ڈرائیور مسافر وین میں ناقص گیس سلنڈر نصب کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak