صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرمی سے بچاؤ ، بندروں کو جمی ہوئی خوراک دی جانے لگی

  • عجائب دنیا
گرمی سے بچاؤ ، بندروں کو جمی ہوئی خوراک دی جانے لگی

ریو ڈی جینیرو (نیٹ نیوز)برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو کے بائیوپارک چڑیا گھر کے جانوروں کو شدید گرمی سے بچانے کیلئے پاپسیکلز اور جمی ہوئی خوراک دی جانے لگیں۔

 چڑیا گھر کے حکام نے بتایا کہ جانوروں کو ان کی ضروریات کے مطابق برف سے تیار کی گئی خوراک فراہم کی گئی، جن میں تیندوے ، بندر اور دیگر جانور شامل تھے ۔کچھ جانوروں کو جمے ہوئے پھل دیے گئے ، جبکہ دیگر کو جمے ہوئے خون کے آمیزش پیش کیے گئے ۔بندروں کے ایک گروہ تربوز کے پاپسیکلز دیے گئے ، جبکہ ایک تیندوا اپنے پانی کے ٹینک میں تیرتے ہوئے چکن کے پاپسیکلز نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔چڑیا گھر کی حیاتیات دان لیٹیزیا فیٹوزا نے کہا کہ جب تیندوا جمی ہوئی خوراک نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پانی بھی پی لیتا ہے ، جو اس کی ہائیڈریشن کے لیے اہم ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں صرف ایشوریا رائے قدرتی طور پر خوبصورت:فرح خان

ٹرمپ سے نالاں کرسٹن سٹیورٹ کا امریکا چھوڑنے پر غور

والد بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے تھے : غزالہ صدیق

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا کی زندگی بدل دی

خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں : جاوید شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak