گرمی سے بچاؤ ، بندروں کو جمی ہوئی خوراک دی جانے لگی
ریو ڈی جینیرو (نیٹ نیوز)برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو کے بائیوپارک چڑیا گھر کے جانوروں کو شدید گرمی سے بچانے کیلئے پاپسیکلز اور جمی ہوئی خوراک دی جانے لگیں۔
چڑیا گھر کے حکام نے بتایا کہ جانوروں کو ان کی ضروریات کے مطابق برف سے تیار کی گئی خوراک فراہم کی گئی، جن میں تیندوے ، بندر اور دیگر جانور شامل تھے ۔کچھ جانوروں کو جمے ہوئے پھل دیے گئے ، جبکہ دیگر کو جمے ہوئے خون کے آمیزش پیش کیے گئے ۔بندروں کے ایک گروہ تربوز کے پاپسیکلز دیے گئے ، جبکہ ایک تیندوا اپنے پانی کے ٹینک میں تیرتے ہوئے چکن کے پاپسیکلز نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔چڑیا گھر کی حیاتیات دان لیٹیزیا فیٹوزا نے کہا کہ جب تیندوا جمی ہوئی خوراک نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پانی بھی پی لیتا ہے ، جو اس کی ہائیڈریشن کے لیے اہم ہے ۔