سائنسدانوں نے قابل رہائش سیارے کو دریافت کرلیا

واشنگٹن (نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا ہے جو کہ ممکنہ طور پر انسانی رہائش کے قابل ہے ۔زمین کے حجم کا یہ سیارہ 146 نوری برسوں کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں کا ماحول مریخ سے ملتا جلتا ہے ۔

اس سیارے کو ایچ ڈی 137010 بی کا نام دیا گیا ہے جو ایک سورج جیسے ستارے کے گرد گردش کر رہا ہے اور زمین سے لگ بھگ6 فیصد بڑا ہے ۔آسٹریلیا، برطانیہ، امریکا اور ڈنمارک کے سائنسدانوں پر مشتمل ٹیم نے اس سیارے کو دریافت کیا۔اس کے لیے انہوں نے ناسا کی کیپلر سپیس ٹیلی سکوپ کے ڈیٹا کو استعمال کیا جو 2017 میں اکٹھا کیا گیا تھا۔سائنسدانوں نے بتایا کہ اس سیارے کی اپنے ستارے کے گرد گردش کا دورانیہ زمین سے ملتا جلتا ہے جو کہ 355 دن کا ہے ۔محققین کا ماننا ہے کہ ایسا 50 فیصد امکان ہے کہ اس سیارے میں انسانی رہائش کے قابل ماحول موجود ہے ۔ 

 

