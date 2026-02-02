صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نُعمان آئی لینڈ، جہاں سمندر نے تاریخ کو گود لے رکھا ہے

  • عجائب دنیا
نُعمان آئی لینڈ، جہاں سمندر نے تاریخ کو گود لے رکھا ہے

ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب کے تبوق ریجن میں دُبا پورٹ کے جنوب میں واقع نُعمان آئی لینڈ ریڈ سی کا ایک ابھرتا ہوا سیاحتی مرکز بن رہا ہے ۔ یہ جزیرہ امالا منصوبے کا حصہ ہے ، جہاں قدرتی حسن اور بحری تاریخ کا دلکش امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے ۔

جزیرے کے قریب 1969 میں ڈوبنے والا نانٹس نامی بحری جہاز آج ایک مصنوعی ریف کی شکل اختیار کر چکا ہے ، جو سمندری حیات کے لیے محفوظ مسکن بننے کے ساتھ ساتھ غوطہ خوری کے شوقین سیاحوں کے لیے بھی بڑی کشش رکھتا ہے ۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ پائیدار سیاحت کو فروغ دینے کی ایک نمایاں مثال ہے ، جو ریڈ سی کے قدرتی ماحول کے تحفظ کے ساتھ سیاحت کو نئی جہت دے رہا ہے ۔جزیرے کے عظیم الشان پہاڑ ہوں یا کم اونچی پہاڑیاں، ہر مقام سے مملکت کے مغربی ساحلی علاقے کے دور تک پھیلے ہوئے دل موہ لینے والے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

ٹی ٹونٹی سیریز،پاکستان نے آسٹریلیا کو وائٹ واش کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak