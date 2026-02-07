دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
جکارتہ(نیٹ نیوز)دنیا کا سب سے لمبا جنگلی اژدھا یا سانپ انڈونیشیا میں دریافت کیا گیا ہے ۔گنیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ انڈونیشیا کے خطے Maros میں دریافت ہونے والا اژدھا دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ ہے ۔بیان میں بتایا گیا کہ شواہد کی تصدیق سے واضح ہوتا ہے کہ اس سانپ کی لمبائی 23 فٹ اور 8 انچ ہے ۔
یہ اژدھا ابھی جنگلی حیات کے تحفظ کیلئے کام کرنیوالے ایک ادارے کی نگہداشت میں ہے ۔اس سانپ کی نگہداشت Diaz Nugraha اور نیچرل ہسٹری فوٹو گرافر Radu Frentiu کر رہے ہیں۔ان دونوں نے بتایا کہ اس سانپ کے بارے میں افواہیں سننے کے بعد انہوں نے اس کی تلاش شروع کی تھی۔اس اژدھے کو انہوں نے Ibu Baron کا نام دیا ہے ۔واضح رہے کہ عام طور پر ایک بالغ اژدھے کی لمبائی 9 سے 19 فٹ کے درمیان ہوتی ہے ۔