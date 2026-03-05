سرحد پار خطرات کے تدارک کیلئے اقدامات کئے جائینگے:فیلڈ مارشل
پاکستان کیخلاف افغا ن سرزمین کا استعمال ناقابلِ قبول،افغان طالبان دہشتگردی کی حمایت ترک کر دیں تب ہی امن ہوگا چیف آف ڈیفنس فورسزعاصم منیر کا وانا کا دورہ،یادگار شہدا پر پھول چڑھائے ،جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت،بلند حوصلے کو سراہا
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز)فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹرز وانا کا دورہ کیا،پاک فوج کے شعبہعلقات عامہ کے مطابق اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ناقابلِ قبول ہے ، سرحد پار سے آنے والے خطرات کے تدارک کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے ،اُنہوں نے کہا کہ امن تب ہی ممکن ہے جب افغان طالبان دہشتگردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کر دیں، فیلڈ مارشل نے مغربی سرحد پر موجودہ سکیورٹی صورتِ حال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا، اُنہوں نے یادگارِ شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کیا اورفاتحہ خوانی کی۔
فیلڈ مارشل نے مادر وطن کے دفاع میں لازوال قربانیاں دینے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ شہدا کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی بنیاد ہیں۔ فیلڈ مارشل کو سکیورٹی صورتحال، انٹیلی جنس پر مبنی جاری آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور جاری آپریشن غضب للحق اور پاکستان افغانستان سرحد پر ہونے والی پیش رفت پر بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ سید عاصم منیر نے اگلے مورچوں پر تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی اور جاری جھڑپوں کے دوران اُن کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کو سراہا۔آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کی خودمختاری کے تحفظ اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ان کے عزم کی تعریف کی،پاک-افغان سرحد پر تعینات فارمیشنز کی جنگی تیاریوں کو سراہا اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ترجمان پاک کا مزید کہنا تھا کہ وانا آمد پر فیلڈ مارشل کا استقبال کور کمانڈر پشاور نے کیا۔