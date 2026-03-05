صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی نے دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین بنا ڈالی

ممبئی(نیٹ نیوز)الیکٹرونکس سے دلچسپی رکھنے والے ایک بھارتی شخص نے دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین بنا ڈالی۔0.98 انچ سائز کی اس ڈیوائس میں انویڈرز چلتا ہے۔

24 سالہ کِرن پاٹل نے گنیز ورلڈ ریکارڈز کو بتایا کہ انہوں نے متعدد الیکٹرانکس منصوبے بنائے لیکن یہ ان کا پہلا گیمنگ آرکیڈ پروجیکٹ ہے، ان کی آرکیڈ مشین 0.98 انچ بڑی، 0.6 انچ لمبی اور 0.59 انچ چوڑی ہے اس آرکیڈ مشین میں چار بٹن ہیں اور اس میں کلاسک گیم سپیس انویڈرز چل سکتا ہے ۔گنیز ورلڈ ریکارڈز نے کِرن پاٹل کی آرکیڈ مشین کی دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین کی تصدیق کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی شہری کی اس کاوش کو کافی پذیرائی مل رہی ہے جبکہ شہری خود ورلڈ ریکارڈ بنا کر بہت زیادہ کوش ہے۔

