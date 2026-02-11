صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلیوں کا ٹیسٹ پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص کر سکتا

  • عجائب دنیا
انگلیوں کا ٹیسٹ پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص کر سکتا

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین صحت نے انکشاف کیا ہے کہ ایک سادہ سے انگلیوں کے ٹیسٹ کے ذریعے پھیپھڑوں کے کینسر کی ابتدائی مراحل میں تشخیص کی جا سکتی ہے ۔

زیادہ تر لوگ سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری اور گھرگھراہٹ جیسی علامات ظاہر ہونے پر اپنے پھیپھڑوں کی صحت کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان واضح علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے پھیپھڑوں کی بیماری سے متعلق انتباہی علامات دراصل انسان کے ہاتھوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ماہرینِ صحت کے مطابق دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کے ناخن ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں اگر دونوں انگلیوں کے ناخنوں کے درمیان ہیرے کی شکل بنتی ہے تو پھیپھڑے نارمل ہو سکتے ہیں اور اگر دونوں انگلیوں کے ناخنوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو یہ کینسر، دل یا پھیپھڑوں کے دیگر مسائل کی علامت ہو سکتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak