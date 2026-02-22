صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈبن گیا

  • عجائب دنیا
28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈبن گیا

واشنگٹن (نیٹ نیوز)امریکا میں دو کھلاڑیوں نے 28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیل کر طویل میراتھون کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔امریکی ریاست مشی گن کے شہر گرینڈ ریپڈز سے تعلق رکھنے والے بریڈ ہیورکیمپ اور کیلب ڈینگ نے بتایا کہ انہوں نے ریکارڈ کی یہ کوشش گزشتہ برس نومبر کے آخری حصے میں کی۔

دونوں کھلاڑیوں نے لگاتار 28 گھنٹے تک کھیل کھیلا اور اس دوران ان کو ہر گھنٹے صرف 5 منٹ کے وقفے کے اجازت تھی۔کیلیب ڈینگ کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر آپ کا دماغ شٹ آف ہوجاتا ہے اور آپ آٹو پائلٹ پر چلے جاتے ہیں، وہ بھی شاید 20 گھنٹوں کے بعد بلیک آؤٹ ہوگئے تھے ۔جوڑی کو رواں ماہ معلوم ہوا کہ ان کی کوشش کے شواہد گنیز ورلڈ ریکارڈز نے قبول کر لئے ہیں اور یہ ریکارڈ ان دونوں کے نام کیا جا چکا ہے اور دنیا میں مشہور ہورہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں :شہری لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیا سے محروم

موٹر سائیکلوں پر جان لیوا کرتب کرنے والے 11 منچلے گرفتار

اجتماعی زیادتی کیساتھ خاتون کاگردہ بھی نکال لیا

کاہنہ:خاتون کے قتل میں آشنا ملوث نکلا

سوئی گیس کالاکھوں کاپائپ چوری ، 3ملزم گرفتار

چونیاں:لوڈرگاڑی سے تصادم ، دو کم عمربھائی جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak