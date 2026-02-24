صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکہ،10سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں مل گیا

  • عجائب دنیا
امریکہ،10سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں مل گیا

واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکی ریاست ایریزونا میں 10 سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں ملنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوا۔ ریاست ایریزونا کے علاقے پریسکوٹ میں 84 سالہ کیٹی الکین نامی خاتون اپنے گھر کے قریب صحرا میں چہل قدمی کر رہی تھیں جب انہوں نے ایک گرد آلود فون کو میدان میں دیکھا۔

وہ فون کھلا گھر لے گئیں اور دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ موبائل فون چارج ہونے لگا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ فون کی مالک کا نام میڈی تھا جو ایک کیفے میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہائیکنگ کو پسند کرتی تھی اور شکاگو میں اس کا خاندان مقیم ہے ۔ کچھ دن کی کوشش کے بعد وہ میڈی سے بات کرنے میں کامیاب ہوگئیں۔میڈی یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس کا وہ فون جو 2015 میں اس صحرا کی ہائیکنگ کے دوران گم ہوگیا تھا، دوبارہ مل گیا ہے اور 10 سال بعد بھی خراب نہیں ہوا بلکہ اب بھی کام کر رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak