صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خلائی مخلوق موجود ، مگر زمین پر نہیں آئی،ناسا کا دعوی

  • عجائب دنیا
خلائی مخلوق موجود ، مگر زمین پر نہیں آئی،ناسا کا دعوی

واشنگٹن (نیٹ نیوز)امریکی خلائی ادارے ناسا کے ایک سینئر سائنسدان نے کہا کہ کائنات میں خلائی مخلوق کے وجود کے امکانات مضبوط ہیں، تاہم اب تک ایسی کوئی شہادت موجود نہیں کہ کسی خلائی مخلوق نے زمین کا دورہ کیا ہو۔

ناسا سے 1968 میں وابستہ ہونے والے ڈاکٹر جینٹری لی نے امریکی سائنسی تنظیم کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ امکانات بہت زیادہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں زندگی ضرور موجود ہو، ہم کسی نہ کسی شکل میں کائنات میں زندگی ضرور دریافت کریں گے ۔ ماہرینِ فلکیات کے مطابق وہ سیارے جہاں زمین جیسی فضا اور ماحول موجود ہو، خلائی حیات کی تلاش کے لیے سب سے موزوں سمجھے جاتے ہیں، اسی تناظر میں زمین جیسے حجم کے حامل سیارے کو ممکنہ طور پر زندگی کے لیے امیدوار تصور کیا جا رہا ہے ، جو زمین سے تقریبا 40 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak