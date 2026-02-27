صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آسکتے : لاہور ہائیکورٹ

  • پاکستان
پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آسکتے : لاہور ہائیکورٹ

تبادلہ سروس کا حصہ ہے ،ملازم اپنی مرضی کے سٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا :جسٹس راحیل کامران لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بعد پرانا قانون ختم ہو چکا :بلڈنگ انسپکٹر عمران کی تبادلے کیخلاف درخواست خارج

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کردیا،عدالت نے بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران ارشاد کی تبادلے کے خلاف درخواست خارج کر دی،چار صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں  لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس راحیل کامران نے قرار دیا کہ سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ ہے ،ملازم اپنی مرضی کے سٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف 8 دن میں تبادلہ ہونا بذاتِ خود غیر قانونی نہیں، جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہوعدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔

جسٹس کامران نے مزید قرار دیا کہ پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آ سکتے ،محکمہ بلدیات کے ملازمین اب مخصوص مدت تک ایک ہی جگہ تعیناتی کا قانونی حق نہیں رکھتے ،پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے نفاذ کے بعد پرانا قانون ختم ہو چکا ،نئے قانون میں ملازمین کی تعیناتی کی مدت یعنی سکیورٹی آف ٹنیور کا کوئی تحفظ موجود نہیں۔عدالت کے روبرو درخواست گزار بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران ارشاد نے محض آٹھ دنوں کے اندر تبادلے کے خلاف درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ بغیر کسی ٹھوس وجہ اور نوٹس کے اتنی جلدی تبادلہ کرنا انتظامی بدنیتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak