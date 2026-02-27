صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں مزیدکمی ،تولہ سونا 700روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں مزیدکمی ،تولہ سونا 700روپے سستا

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 279.50 روپے پر بند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 7 ڈالر کی کمی سے 5178 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 700 روپے کی کمی سے 5 لاکھ 40 ہزار562 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 600 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 63 ہزار 444 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت میں1300 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 350 روپے کے اضافے سے 9 ہزار 204 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak