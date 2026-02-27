صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان:روحانی مشورے دینے والا اے آئی روبوٹ تیار

  • عجائب دنیا
جاپان:روحانی مشورے دینے والا اے آئی روبوٹ تیار

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان نے روحانی مشورے دینے والا اے آئی روبوٹ ‘بدھاروئیڈ’ تیار کر لیا۔کیوٹو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اے آئی روبوٹ کی رونمائی کی ہے جسے اُنہوں نے روحانی رہنمائی، زندگی کے اہم سوالوں کے جواب دینے اور ممکنہ طور پر مذہبی رسومات میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے ۔

اس روبوٹ کو بڑی تعداد میں بدھ مت کے صحیفوں میں موجود تعلیمات کے مطابق تربیت دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ فلسفیانہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہے ۔اس منصوبے کی قیادت یونیورسٹی آف کیوٹو کے انسٹی ٹیوٹ فار دی فیوچر آف ہیومن سوسائٹی میں سیجی کماگئی کر رہے ہیں۔اعلیٰ درجے کی زبان کے ماڈلز اور ہیومنائیڈ ماڈل کے ایک ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ روبوٹ بولنے ، اشارے کرنے ، حرکت کرنے اور عبادت کے روایتی طریقوں کو اپنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak