جاپان:روحانی مشورے دینے والا اے آئی روبوٹ تیار
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان نے روحانی مشورے دینے والا اے آئی روبوٹ ‘بدھاروئیڈ’ تیار کر لیا۔کیوٹو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اے آئی روبوٹ کی رونمائی کی ہے جسے اُنہوں نے روحانی رہنمائی، زندگی کے اہم سوالوں کے جواب دینے اور ممکنہ طور پر مذہبی رسومات میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے ۔
اس روبوٹ کو بڑی تعداد میں بدھ مت کے صحیفوں میں موجود تعلیمات کے مطابق تربیت دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ فلسفیانہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہے ۔اس منصوبے کی قیادت یونیورسٹی آف کیوٹو کے انسٹی ٹیوٹ فار دی فیوچر آف ہیومن سوسائٹی میں سیجی کماگئی کر رہے ہیں۔اعلیٰ درجے کی زبان کے ماڈلز اور ہیومنائیڈ ماڈل کے ایک ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ روبوٹ بولنے ، اشارے کرنے ، حرکت کرنے اور عبادت کے روایتی طریقوں کو اپنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ۔