صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردوں میں قبل از وقت بڑھاپے کی اہم وجہ دریافت

  • عجائب دنیا
مردوں میں قبل از وقت بڑھاپے کی اہم وجہ دریافت

بیجنگ(نیٹ نیوز)موجودہ عہد میں حیران کن طور پر مرد تیزی سے قبل از وقت بڑھاپے کے شکار ہو رہے ہیں اور اب اس کی ایک اہم وجہ دریافت ہوئی ہے ۔چین کے جیاؤ ٹونگ یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کی تحقیق میں بتایا گیا کہ فار ایور کیمیکلز مردوں کو قبل از وقت بوڑھا بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔

تحقیق کے مطابق انسانوں کے تیار کردہ پر فلورواکائیل اور پولی فلورواکائیل سبسٹینسز(پی ایف اے ایس) نامی کیمیکلز 50 سال سے زائد عمر کے مردوں میں بڑھاپے کی جانب سفر تیز کر دیتے ہیں انہیں عموماً فار ایور کیمیکلز کے نام سے جانا جاتا ہے ، محققین نے بتایا کہ ان فار ایور کیمیکلز سے خواتین پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے ۔انہوں نے کہا کہ یہ نتائج اہم ہے مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کیمیکلز سے بچنے کی ضرورت ہے ۔اس تحقیق کے نتائج جرنل فرنٹیئرز ان ایجنگ میں شائع ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak