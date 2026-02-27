جاپانی تابوت کے اندر ذہنی سکون کیلئے مراقبہ کرنے لگے
ٹوکیو(نیٹ نیوز)کیا آپ ذہنی سکون کے لیے تابوت کے اندر لیٹنا پسند کریں گے ؟ویسے تو بیشتر افراد کا جواب نہیں ہوگا، مگر جاپان میں متعدد افراد ایسا بہت شوق سے کرتے ہیں۔جاپان کے علاقے Chiba Prefecture میں ایک میت گھر میں کچھ عرصے قبل ایسا مذاق کے طور پر شروع کیا گیا مگر اب یہ سکون کے متلاشی افراد میں مقبول ہوگیا ہے ۔
تابوت کے اندر لیٹنا یا مراقبہ کرنا بظاہر لوگوں کو اچھا لگتا ہے ۔ تابوت میں آرام کرنے کی سروس فراہم کرنے والے ادارے کے مطابق یہ ایک طرح سے مراقبہ کرنا ہے جہاں لوگ تنہا رہ کر اپنے اعصاب کو پرسکون بنا سکتے ہیں،اب تو مختلف شخصیات کے مطابق مختلف اقسام کے تابوت دستیاب ہیں۔یعنی اگر سادہ لکڑی کا تابوت اعصابی نظام کو پرسکون نہ کرسکے تو آپ کیوٹ تابوت بھی تلاش کرسکتے ہیں ،ان کے اندر لوگ 13 ڈالرز ادا کرکے 30 منٹ تک آرام کرسکتے ہیں۔