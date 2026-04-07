25 سال سے ویران ائیرپورٹ مکمل شہر میں تبدیل

  • عجائب دنیا
ایتھنز(نیٹ نیوز)یونان کے شہر ایتھنز کا Ellinikon ائیرپورٹ عرصے سے خالی پڑا ہے ، مگر اب اسے ساحلی شہر بنایا جا رہا ہے ۔

وہاں رہنے والوں کے لیے نئے پرتعیش اپارٹمنٹ بلاکس 2027 کے شروع میں مکمل ہو جائیں گے ۔ یہ ائیرپورٹ کسی زمانے میں ہر سال ایک کروڑ سے زائد مسافروں کو خوش آمدید کہتا تھا مگر اسے 2001 میں بند کر دیا گیا تھا۔اب لگ بھگ 25 سال بعد یونانی حکومت نے 7.6 ارب برطانوی پاؤنڈز کی لاگت سے اسے ایک ساحلی شہر میں تبدیل کیا جا رہا ہے ۔یہ درحقیقت یورپ کا سب سے بڑا شہری ترقیاتی منصوبہ بھی قرار دیا جا رہا ہے ۔اس جگہ 9 اپارٹمنٹ بلاکس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔جب اسے عوام کے لیے کھولا جائے گا تو اس کا رقبہ ایک یورپی ملک موناکو سے لگ بھگ 3 گنا زیادہ ہوگا۔اس شہر کو Promenade Heights کا نام دیا گیا ہے ۔

 

جرم و سزا کی دنیا

2 سوشل میڈیا انفلوئنسر خواتین سے زیادتی، مقدمہ درج

گجر پورہ،شیخوپورہ:مبینہ مقابلے ،2زیرِ حراست ملزم ہلاک

لاکھوں کی وارداتوں میں ملوث چارملزم دھرلئے گئے

عسکری10میں خاتون کار کی ٹکرسے جاں بحق

پتنگ ڈیلر سمیت 26ملزم گرفتار، سینکڑوں پتنگیں برآمد

چلڈرن ہسپتال:ڈاکٹر کی لاش ملنے پر تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
