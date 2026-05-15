صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک

  • عجائب دنیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنس دانوں نے ایک ایسی ‘زندہ پلاسٹک’ تیار کی ہے جو حکم ملتے ہی مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو ختم کر دیتی ہے ۔

 یہ پیشرفت دنیا میں بڑھتے ہوئے نان بائیوڈیگریڈیبل کچرے کے مسئلے کو کم کرنے میں بڑی مدد ثابت ہو سکتی ہے ۔آج کل استعمال ہونے والی زیادہ تر پلاسٹک کی اشیاء صرف ایک بار استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں، مگر یہ مواد ماحول میں دہائیوں تک موجود رہتا ہے ۔اس ‘زندہ پلاسٹک’ میں ایسے جراثیم شامل کیے گئے ہیں جو پلاسٹک کو توڑنے والے اینزائم خارج کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں فعال کیا جا سکتا ہے ۔جرنل اے سی ایس اپلائیڈ پولیمر مٹیریلز میں شائع تحقیق میں سائنس دانوں نے بتایا کہ عام بیکٹیریا Bacillus subtilis کی دو اقسام مل کر صرف چھ دن میں اس پلاسٹک کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں اور اس دوران مائیکرو پلاسٹکس بھی پیدا نہیں ہوتے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دوسرا ٹیسٹ :قومی ٹیم کی بھر پور مشقیں ،دو بنگالی بیٹر ان فٹ

پاک آسٹریلیا ون ڈے میچز کے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان

ناہید رانا ، لاورا وولورٹ آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ

سعودی عرب پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی لیگ کی میزبانی کرے گا

پاکستان اور آسٹریلیا سیریز کے لئے میچ آفیشلز کا اعلان

انٹر میلان نے لازیو کو ہرا کر اٹالین فٹ بال کپ جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ
Dunya Bethak