صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکس نے پوسٹنگ سے متعلق نئی پابندیاں متعارف کرا دیں

  • عجائب دنیا
ایکس نے پوسٹنگ سے متعلق نئی پابندیاں متعارف کرا دیں

لاہور(نیٹ نیوز)سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر) نے اپنے نان پریمیم صارفین کے لیے نئی حدود متعارف کرا دیں۔

 نئی پابندیوں کے مطابق نان پریمیم صارفین روزانہ اب صرف 50 پوسٹ کر سکیں گے ، اس سے پہلے انہیں 2400 پوسٹ کرنے کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ صارفین روزانہ 200 رپلائی، 500 ڈائریکٹ میسج اور 400 اکاؤنٹس کو فالو کر سکیں گے جبکہ ایک گھنٹے میں چار بار ہی اپنا ای میل بدل سکیں گے ۔یہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 80 فی صد صارفین پلیٹ فارم پر صرف مواد دیکھتے ہیں اور خود زیادہ پوسٹنگ نہیں کرتے ، اس لیے عام صارفین پر ان پابندیوں کے اثرات محدود رہنے کا امکان ہے ۔اگر کوئی غیر تصدیق شدہ صارف مقررہ حد سے زیادہ پوسٹس یا رپلائیز کرنے کی کوشش کرے گا تو سسٹم اسے الرٹ جاری کرے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ نے نیشنل انٹیلی جنس کی سربراہ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا

فلوٹیلہ قیدیوں کیساتھ اسرائیل کا غیر انسانی سلوک،جنسی تشدد،زیادتی کی شکایات

ٹرمپ انتظامیہ کی ووٹنگ مشینوں پر پابندی کی کوشش ناکام

ایران امریکا معاہدے کیلئے 9نکاتی مسودہ مکمل :عرب میڈیا

’’بھارت کو خطرہ‘‘،کاکروچ جنتا پارٹی کا ایکس اکاؤنٹ معطل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak