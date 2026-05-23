8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا شکریہ
لاہور(نیٹ نیوز)8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی ویب سائٹ پر موجود ہجے کی غلطی کی نشاندہی کرکے سب کو حیران کردیا جبکہ ایجنسی نے بھی کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کرلی۔
بچے کے والد مسرت علی نے ‘ایکس’ پر خوشگوار انداز میں ناسا کو اس غلطی سے آگاہ کیا اور اسے ‘اہم مشن اپڈیٹ’ قرار دیا۔ ناسا نے بھی نہایت خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے اس نشاندہی کو سراہا، ناسا کی ایک پوسٹ میں ‘Explore Jupiter’ کی جگہ غلطی سے ‘Expor Jupiter’ لکھا گیا تھا، یعنی لفظ ’Explore‘ میں حرف ‘l’ غائب تھا۔بچے کے والد نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ان کے 8 سالہ بیٹے نے یہ غلطی نوٹ کی اور زور دیا کہ اسے ضرور رپورٹ کیا جائے ۔ ناسا نے جواب میں کہا کہ نشاندہی کا شکریہ، ہم فوراً اس گمشدہ حرف کو درست کر رہے ہیں۔