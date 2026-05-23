صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا شکریہ

  • عجائب دنیا
8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا شکریہ

لاہور(نیٹ نیوز)8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی ویب سائٹ پر موجود ہجے کی غلطی کی نشاندہی کرکے سب کو حیران کردیا جبکہ ایجنسی نے بھی کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کرلی۔

بچے کے والد مسرت علی نے ‘ایکس’ پر خوشگوار انداز میں ناسا کو اس غلطی سے آگاہ کیا اور اسے ‘اہم مشن اپڈیٹ’ قرار دیا۔ ناسا نے بھی نہایت خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے اس نشاندہی کو سراہا، ناسا کی ایک پوسٹ میں ‘Explore Jupiter’ کی جگہ غلطی سے ‘Expor Jupiter’ لکھا گیا تھا، یعنی لفظ ’Explore‘ میں حرف ‘l’ غائب تھا۔بچے کے والد نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ان کے 8 سالہ بیٹے نے یہ غلطی نوٹ کی اور زور دیا کہ اسے ضرور رپورٹ کیا جائے ۔ ناسا نے جواب میں کہا کہ نشاندہی کا شکریہ، ہم فوراً اس گمشدہ حرف کو درست کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مامیا شاہ جعفر کا ساتھی اداکار پر ہراسانی کا الزام

پاپازاری معاملہ، ماہرہ خان بھی سلمان خان کے حق میں بول پڑیں

کم کارڈیشین کا روزانہ 35 غذائی سپلیمنٹس لینے کا انکشاف

آنیوالے دن فلم انڈسٹری کیلئے بہت اچھے ہونگے : عائشہ عمر

ایک ہدایتکار 50 لوگوں کے سامنے مجھ پر چیخ پڑا:عصمت زیدی

کنزہ ہاشمی کا علی رضا کے حق میں بیان، وائرل ویڈیو پر بحث جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak