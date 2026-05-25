صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیزی سے وزن کم کرنا آہستہ ڈائٹنگ سے زیادہ مؤثر قرار

  • عجائب دنیا
تیزی سے وزن کم کرنا آہستہ ڈائٹنگ سے زیادہ مؤثر قرار

لندن(نیٹ نیوز)یورپی کانگریس آن اوبیسٹی میں پیش کی گئی ایک نئی طبی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ تیزی سے وزن کم کرنا طویل مدت میں روایتی آہستہ اور مستقل ڈائٹنگ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ۔

ٍ52 ہفتوں پر مشتمل اس کلینیکل ٹرائل میں 284 زائد وزن اور موٹاپے کا شکار افراد کو شامل کیا گیا، جنہیں دو گروپس میں تقسیم کیا گیا، ایک گروپ نے تیزی سے وزن کم کرنے والی ڈائٹ اپنائی جبکہ دوسرے نے بتدریج وزن کم کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ تیزی سے وزن کم کرنے والے افراد نے ابتدائی 16 ہفتوں میں اپنے جسمانی وزن کا تقریباً 13 فیصد کم کیا، جبکہ بتدریج ڈائٹنگ کرنے والوں میں یہ شرح صرف 8 فیصد سے کچھ زائد رہی۔سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جن افراد نے تیزی سے وزن کم کیا، وہ ایک سال بعد بھی نسبتاً زیادہ وزن کم رکھنے میں کامیاب رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران کیساتھ ماضی کے برعکس معاہدہ کررہے :صدرٹرمپ

غزہ ،لبنان پر اسرائیلی حملے ،2خاندانوں کے 14افراد شہید

ایران ،امریکا مصالحت،امریکی اخبارات میں فیلڈمارشل کے چرچے

یمن :بھوک سے مجبور خاندان درختوں کے پتے کھانے لگے

ایران معاہدہ فوری ممکن نہیں منظوری میں مزید وقت لگ سکتا:عہدیدار وائٹ ہاؤس

نام نہاد صومالی لینڈ کی سفارتی شرانگیزی ، پاکستان سمیت 14 ممالک کی مذمت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak