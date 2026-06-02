صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکہ جانیوالے راستے میں دفن ہزار برس قدیم خزانہ دریافت

  • عجائب دنیا
مکہ جانیوالے راستے میں دفن ہزار برس قدیم خزانہ دریافت

ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب میں ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے ایک قدیم مٹی کا برتن دریافت کیا ہے جس میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات سے مزین زیورات پائے گئے ہیں۔ماہرین کے مطابق یہ خزانہ غالباً ایک ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل کسی حاجی نے مکہ مکرمہ کے سفر کے دوران دفن کیا تھا۔

یہ نادر خزانہ ریاض کے تاریخی علاقے درعیہ کے ایک آثارِ قدیمہ کے مقام کے قریب دریافت ہوا، یہ مقام ماضی میں عراق کے شہر بصرا سے مکہ جانے والے حجاج کے لیے ایک اہم پڑاؤ تھا۔ اس علاقے کی بڑی آبادیاں تقریباً 743 عیسوی سے 753 عیسوی کے درمیان قائم تھیں۔سعودی ہیریٹج کمیشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ درعیہ کے مقام پر آثارِ قدیمہ کی کھدائی کے چھٹے مرحلے کے دوران عباسی دور کے 100 سونے کے سکے ، متعدد چاندی کی اشیاء اور قیمتی جواہرات دریافت ہوئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آئی سی سی کی کرکٹ قوانین میں بڑی تبدیلیوں کی منظوری

جنوبی افریقا کی تمام پچز تیز اور باؤنسی والا تاثر غلط: ہیسن

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے آئین میں جلد ترامیم ناگزیر:فیفا

جیک کیلس 21 ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

پاکستان کو ویمنز ٹی 20 ورلڈکپ 2028 کی میزبانی مل گئی

پاکستانی ڈومیسٹک اور کلب لیول کے بیٹرز پیں:راشد لطیف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak