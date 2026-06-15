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امریکا میں خلائی مخلوق کا گڑھ، دستاویزات پرسب حیران

  • عجائب دنیا
امریکا میں خلائی مخلوق کا گڑھ، دستاویزات پرسب حیران

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکہ سے یو ایف او یعنی اڑتی ہوئی نامعلوم چیزوں کے بارے میں کچھ ایسی خفیہ سرکاری دستاویزات منظر عام پر آئی ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے ۔

ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ایجنٹوں کا خود ایک ایسی جگہ پر چمکتے ہوئے جادوئی گولوں سے سامنا ہوا ہے جو برسوں سے مقامی لوگوں کے لیے ایک بڑا معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ چمکدار روشنیاں امریکہ کے شمال مشرقی علاقے میں واقع ایک سنسان تالاب کے پاس بار بار دیکھی جا رہی ہیں، لیکن ان روشنیوں کی اصل حقیقت آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ جہاں ایک طرف یہ راز اب بھی برقرار ہے ، وہیں یہ فائلیں یہ ضرور دکھاتی ہیں کہ سرکاری ادارے ان پراسرار چیزوں کی تفتیش کس طرح کرتے ہیں۔فی الحال یہ پراسرار روشنیاں ایک معمہ بنی ہوئی ہیں اور ان کی اصل حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

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