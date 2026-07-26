تاخیر سے ادائیگیوں کے باعث پی ایس اوپرشدید مالی دباؤ
مجموعی وصولیاں 908 ارب سے متجاوز، 525 ارب کی مقررہ مدت گزر چکی سوئی ناردرن 535 ارب کی مقروض،پی ایس او پربھی 157 ارب کا قرضہ
کراچی (کامرس رپورٹر)پاکستان اسٹیٹ آئل کی مجموعی وصولیاں 908 ارب تک پہنچ گئیں، جبکہ کمپنی کو واجب الادا رقوم اور تاخیر سے ادائیگیوں کے باعث شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے ۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق مجموعی وصولیوں میں 525 ارب روپے ایسے ہیں جن کی مقررہ مدت گزر چکی، جبکہ 310 ارب تاخیر سے ادائیگی کے جرمانے کی مد میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ایس او کو سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ سے آر ایل این جی سپلائی کی مد میں 535 ارب روپے وصول کرنے ہیں، جبکہ پاور سیکٹر سے 168 ارب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے 81 ارب، ریلوے سے 5.3 ارب اور پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے ) سے 31 ارب کی وصولیاں بھی بقایا ہیں۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق ایران امریکہ جنگ کے دوران قیمتوں کے فرق کی مد میں بھی پی ایس او کے 24 ارب روپے واجب الادا ہیں، جبکہ زرمبادلہ قرض کی مد میں کمپنی کو مزید 60 ارب روپے وصول کرنے ہیں۔ دوسری جانب پی ایس او خود بھی مختلف اداروں کی مقروض ہے۔ کمپنی پر مجموعی 157 ارب کے واجبات ہیں، جن میں 56 ارب مقامی ریفائنریز کو ادا کرنے ہیں، جبکہ ایل سیز اور ایل این جی کی ادائیگیوں کی مد میں 101 ارب روپے کی رقم بھی واجب الادا ہے ، انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ وصولیوں میں مسلسل اضافے اور واجبات کی بلند سطح کے باعث پی ایس او پر دباؤ برقرار ہے۔
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