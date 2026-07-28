بنکاک کا حیرت انگیز اصل نام جو 168 حروف پر مشتمل
بنکاک(نیٹ نیوز)دنیا میں ایک شہر کا پورا نام 168 حروف پر مشتمل ہے اور وہ تھائی لینڈ میں موجود ہے ۔
اگر آپ کو کبھی تھائی لینڈ جانے کا موقع ملے تو وہاں کے مقامی رہائشی کبھی بھی اس نام کو نہیں دہرائیں گے کیونکہ وہ خود بھی اکثر اسے یاد نہیں رکھ پاتے ۔وہ شہر ہے بنکاک جس کا اصل نام 168 حروف پر مشتمل ہے ۔یہ نام ہے ۔krungthepmahanakh onamonrattanako sin mahinth araayut hayamahadilok phop nop pharatratchathaniburiromu domratchaniwetmahasathana monpiman awatansathitsak kathattiya witsanuka mprasi۔تھائی لینڈ کے دارالحکومت کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہے ۔ اس کا ایک آفیشل 'چھوٹا' نام بھی ہے جو کہ محض 111حروف پر مشتمل ہے ۔ دارالحکومت کو تھائی زبان میں کرونگ تھیپ مہا ناکھون کہا جاتا ہے ۔
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