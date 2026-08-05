صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹارکٹیکا کے پراسرار سرخ پانی کا اہم سراغ مل گیا

  • عجائب دنیا
انٹارکٹیکا کے پراسرار سرخ پانی کا اہم سراغ مل گیا

لاہور(نیٹ نیوز)انٹارکٹیکا کی ٹیلر ویلی میں واقع پراسرار ‘بلڈ فالز’ سے نکلنے والے سرخ رنگ کے پانی کے ماخذ سے متعلق سائنسدانوں کو اہم سراغ مل گیا۔

جرنل نیچر جیو سائنس میں شائع نئی تحقیق کے مطابق ماہرین نے بلڈ فالز سے نکلنے والے نمکین پانی کے سمندری ماخذ کے حوالے سے سالماتی اور جینیاتی شواہد دریافت کیے ہیں محققین نے بلڈ فالز اور اس کے اطراف سے پانی، تلچھٹ اور ہوا کے 167 نمونے حاصل کر کے ان کا تجزیہ کیا اورمعلوم ہوا کہ بلڈ فالز کے نمونوں میں سمندری ماحول سے تعلق رکھنے والے 9 فیصد یوکاریوٹک جینیاتی آثار موجود تھے ، سرخ نمکین پانی میں مضبوط سمندری جینیاتی آثار کی موجودگی اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ یہاں ایک قدیم سمندری ماحولیاتی نظام موجود تھا، جو بعد میں انٹارکٹیکا کی برفانی تہہ کے نیچے الگ تھلگ ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف واقعات میں 2 کمسن بھائیوں سمیت 4افراد ڈوب کر جاں بحق

11وارداتیں ،ٖٖ 7شہریوں سے 24لاکھ سے زائد نقدی لوٹ لی گئی

ہربنس پورہ:معمولی جھگڑے پر ماں،ہمسائی قتل،دولڑکیاں زخمی

2 بین الاضلاعی ڈیلرز گرفتار 10کلو ہیروئن برآمد

دکاندارکھلا پٹرول بیچنے پر گرفتار

لاکھوں کاجعلی چیک دینے پرمقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak