صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو ذوالفقار علی مہتو مفتی منیب الرحمٰن
آج   کا   کالم
مفتی منیب الرحمٰن
زاویہ نظر
مفتی منیب الرحمٰن
"MMC" (space) message & send to 7575
تاریخ اشاعت     2025-11-15
الیکٹرانک کاپی
پرنٹ کریں
الیکٹرانک کاپی

عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)

مال اور اولاد آزمائش ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ''بیشک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں‘‘ (التغابن:15)۔ کعبؓ بن عِیاض بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے‘‘ (ترمذی: 2336)۔ ''حضرت مسور بن مَخرَمہ بیان کرتے ہیں: عمرو بن عوف نے بتایا‘جو بنو عامر بن لُؤَیّ کے حلیف اور غزوۂ بدر میں رسول اللہﷺ کے ساتھ شریک تھے‘ رسول اللہﷺ نے ابوعبیدہ بن جراح کو (ایک مہم پر) بھیجا‘ وہ بحرین سے مال لے کر آئے‘ انصار نے ابوعبیدہ کی آمد کے بارے میں سنا تو انہوں نے فجر کی نماز رسول اللہﷺ کے ساتھ پڑھی۔ رسول اللہﷺ نماز پڑھا کرصحابۂ کرام کی طرف متوجہ ہوئے‘ تو انہوں نے وہ مال پیش کیا‘ انہیں دیکھ کر رسول اللہﷺ نے تبسم فرمایا اور فرمایا: میرا خیال ہے: تم نے ابوعبیدہ کے مال لانے کی بابت کچھ سنا ہے‘ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہﷺ! آپﷺ نے فرمایا: تو خوشی منائو اور تمہاری مسرت کیلئے اللہ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں‘ اُن سے اچھی امید قائم کرو‘ (پھر آپﷺ نے فرمایا:) واللہ! مجھے تمہارے فقر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے‘ بلکہ مجھے (حقیقی) اندیشہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی طرح دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کی محبت میں اسی طرح ڈوب جائو گے جیسے پچھلی امتیں مبتلا ہوئیں‘ پس تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جائو گے‘ جس طرح تم سے پہلی امتیں (دنیا کی محبت کے غلبے کے سبب) ہلاک ہوئیں‘‘ (ترمذی: 2462)۔
(4) ''حضرت مُطَرِّفؓ بیان کرتے ہیں: ''میں نبی کریمﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا‘ اُس وقت آپ سورۂ تکاثر کی تلاوت فرمارہے تھے۔ آپﷺ نے فرمایا: بنی آدم کہتا ہے: میرا مال‘ میرا مال۔ آپﷺنے فرمایا: تمہارا مال کیا ہے‘ بس جو تم نے کھا لیا اور فنا ہو گیا یا جو تم نے پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا یا جو تم نے (اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کی راہ میں) صدقہ کر دیا اور وہ تمہاری آخرت کیلئے باقی بچا‘‘ (مسلم: 2958)۔ اس کی مزید تشریح مندرجہ ذیل حدیث سے ہوتی ہے: ''نبیﷺ نے فرمایا: تم میں سے ایسا شخص کون ہے‘ جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو‘ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہﷺ! ہم میں سے تو ایسا کوئی نہیں‘ ہر شخص کو اپنا مال زیادہ عزیز ہے تو آپﷺ نے فرمایا: پس بیشک (تمہاری جائداد میں سے) تمہارا مال فقط وہی ہے جو تم نے اپنی عاقبت کیلئے آگے بھیجا اور جو مال تم (اپنی وفات کے وقت) پیچھے چھوڑ گئے‘ وہ (تمہارا نہیں‘بلکہ) وہ تمہارے وارثوں کا ہے‘‘ (بخاری: 6442)۔ ''اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں: انہوں نے ایک بکری ذبح کی‘ (شام کو) نبیﷺ نے پوچھا: اس میں سے (گھر والوں کیلئے) کیا بچا ہے‘ حضرت عائشہؓ نے عرض کی: صرف ایک دست بچا ہے (یعنی باقی سب اللہ کے نام پر فقرا کو دے دیا ہے)‘ آپﷺ نے فرمایا: (یوں کہو: جو اللہ کے نام پر دیا ہے) وہ سب (اجرِ آخرت کیلئے) بچ گیا ہے سوائے ایک دست کے (جو اپنی ضرورت کیلئے رکھا ہے)‘‘ (ترمذی: 2470)۔ رسول اللہﷺ کے فرمانِ مبارک کا مقصد یہ ہے کہ بکری کا سارا گوشت جو اللہ کے نام پر دیا ہے‘ وہ (آخرت کیلئے ) بچ گیا ہے اور ایک دَست جو گھر والوں کیلئے بچ گیا ہے‘ وہ درحقیقت خرچ ہوگیا ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ''(تم فانی ہو اور) جو تمہارے پاس ہے (ایک دن) وہ فنا ہو جائے گا اور جو (آخرت کیلئے) اللہ کے پاس ہے‘ وہ (درحقیقت) باقی رہ جائے گا اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے عمل کا بہترین اجر عطاکریں گے‘‘ (النحل: 96)۔
''حضرت عبداللہؓ بن عمر بیان کرتے ہیں: رسول اللہﷺ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر یا راستے کے راہی ہو‘ پس عبداللہؓ بن عمر کہا کرتے تھے: جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو (یعنی ہر وقت موت کیلئے تیار رہو)‘ اپنی صحت کے ایام میں اپنی بیماری کے ایام کیلئے زادِ عمل تیار رکھو اور اپنی فرصتِ حیات میں اپنی موت (اور بعدالموت کیلئے) تیاری کرو‘‘ (بخاری: 6416)۔ یعنی فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو‘ پھر حُسنِ عمل کیلئے یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا‘ کیونکہ کسی کو خبر نہیں کہ فرشتۂ اجل کب آ کھڑا ہو۔ نبیﷺ نے فرمایا: مالداری (دنیاوی) ساز وسامان کی کثرت کا نام نہیں ہے‘ اصل مالداری دل کا غنی ہونا ہے‘‘ (بخاری: 6446)۔ یعنی دل پر دنیاوی مال ودولت کی ہوس کا غلبہ نہ ہو‘ دنیا سے ضرورت کی حد تک تعلق ہو اور بندہ سب سے بے نیاز ہو کر اللہ کا نیازمند بن جائے۔ حضرت غوث الاعظمؒ کا قول ہے: دنیا کو دل کے دروازے کے باہر رکھو‘ یعنی دنیا سے حسبِ ضرورت استفادہ کرو‘ لیکن اسے دل میں جگہ نہ دو‘ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر سے آباد رہنا چاہیے۔
حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب کی بیوی حضرت خولہؓ بنت قیس بیان کرتی ہیں: میں نے رسول اللہﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: یہ مال سرسبز اور شیریں ہے‘ جس نے اسے حلال طریقے سے حاصل کیا‘ اس کیلئے اس میں برکت ہو گی اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال کو حرام وناجائز طریقہ سے حاصل کرنے والے ہیں‘ ان کیلئے قیامت کے دن جہنم کی آ گ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا‘‘ (ترمذی: 2374)۔ رسول اللہﷺنے فرمایا: اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں کی طرف دیکھو‘ (اس سے تشکر کی کیفیت پیدا ہو گی) اور اپنے سے برتر لوگوں کی طرف نہ دیکھو‘ (اس سے احساسِ محرومی پیدا ہو گا)‘ بندگی کی شان یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرے‘‘ (ترمذی:2513)‘‘۔ حضرت سہلؓ بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبیﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہﷺ! مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اُسے اختیار کر کے میں اللہ اور بندوں کے نزدیک محبوب بن جائوں‘ آپﷺ نے فرمایا: دنیا سے رغبت چھوڑ دو‘ اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے‘ اس سے بے نیاز ہو جاؤ‘ لوگ تم سے محبت کریں گے‘‘ (ابن ماجہ: 4102)۔ زید بن حسین نے کہا: امام مالک سے پوچھا گیا: دنیا سے بے رغبتی کیسے حاصل ہوتی ہے‘ انہوں نے فرمایا: کمائی پاکیزہ ہو اور دنیا کی آرزوئیں کم سے کم ہوں‘‘ (شعب الایمان: 10293)۔ حضرت یونس بن میسرہ نے کہا: زُہد ترکِ دنیا اور مال کو اسراف سے ضائع کرنے کا نام نہیں ہے‘ بلکہ زُہد دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے‘ اس سے زیادہ تمہیں اس مال پر اعتماد ہو جو اللہ کے پاس ہے اور یہ کہ تیری کیفیت مصیبت اور راحت میں ایک جیسی ہو اور تم اپنے اوپر جائز تنقید کرنے والے کو بھی اتنا ہی پسند کرو جتنا اپنی تعریف کرنے والے کو پسند کرتے ہو‘‘ (شعب الایمان: 9597)۔ حضرت علی المرتضیٰؓ نے فرمایا: جو جنت کی آرزو رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا اور جو جہنم سے ڈرے گا وہ خواہشات سے اجتناب کرے گا اور جو موت کا انتظار کرے گا اس کیلئے لذتیں ہیچ وحقیر ہوں گی اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا‘ اس کیلئے مصیبتوں کا سامنا کرنا آسان ہوگا‘‘ (شعب الایمان: 10289)۔ رسول اللہﷺ نے فرمایا: رزق موت کی طرح بندے کے تعاقب میں رہتا ہے‘‘ (ابن حبان: 3238)‘ یعنی رزق کی تلاش میں حلال وحرام کی تمیز سے بے نیاز نہ ہو جائو‘ بلکہ اللہ کی تقدیر پر بھروسا کرو‘ مقدر میں جو رزق ہے وہ مل کر رہے گا۔ آپﷺ نے فرمایا: ''مجھے میرے رب نے نو چیزوں کا حکم دیا ہے‘ ظاہر وباطن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کا غلبہ‘ غضب اور رضا دونوں کیفیات میں عدل پر مبنی بات کرنا‘ فقر اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا اور یہ کہ میں اس سے رشتہ جوڑوں جو مجھ سے رشتہ توڑے اورجومجھے ضرورت کے وقت محروم رکھے‘ میں اس کی ضرورت کے وقت اسے عطا کروں اور جو مجھ پر زیادتی کرے‘ میں اسے معاف کر دوں اور یہ کہ میری خاموشی فکر ہو اور میرا کلام ذکرِ الٰہی پر مشتمل ہو اور میری نظر جہاں بھی پڑے‘ عبرت حاصل کروں اور ہر حال میں نیکی کا حکم دوں‘‘ (مشکاۃ المصابیح: 3358)۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مفتی منیب الرحمٰن کے مزید کالمز

مفتی منیب الرحمٰن کے کالمز کی آرکائیو

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے دیگر کالمز

عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ناقابلِ اعتبار قوم
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
کالم آرکائیو