پاکستان اور امریکا کے درمیان تجارتی حجم میں 16فیصد اضافہ
اسلام آباد(این این آئی)پاکستان اور امریکا کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم میں 16 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال پاک امریکا دو طرفہ تجارتی حجم 7 ارب 59 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز جبکہ امریکا کی پاکستان کو درآمدات کا حجم ایک ارب 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز رہا۔ادارہ شماریا ت کے مطابق پاکستان نے ایک سال میں امریکا کو 5 ارب 83 کروڑ ڈالرز کی اشیا برآمد کیں، اسی طرح گزشتہ مالی سال پاکستان کی امریکاکو برآمدات میں 10فیصد اضافہ ہوا۔جاری دستاویزات کے مطابق پاکستان کی امریکا سے درآمدات میں گزشتہ سال 40 فیصد اضافہ ہوا جبکہ ایک سال میں امریکاکے ساتھ پاکستان کا تجارتی سرپلس 4 ارب ڈالر سے زائد رہا۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ امریکا کے لیے بستر، میز، ٹوائلٹ اور کچن چادروں کی برآمدآت کا حجم 1.038 ارب ڈالرز جبکہ امریکا کو مردانہ سوٹ، جیکٹ اور ٹراؤزر کی برآمدات 936 ملین ڈالرز رہیں، اسی طرح پاکستان نے امریکا کو 36 کروڑ 10 ڈالر کی ٹی شرٹس اور 31 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ز کی جرسیاں اور پل اوورز کی برآمدات کیں۔