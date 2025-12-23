صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی سے آن لائن محبت ہوئی لیکن دھوکا ملا:ٹیپو شریف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لڑکی سے آن لائن محبت ہوئی لیکن دھوکا ملا:ٹیپو شریف

کراچی (این این آئی) اداکار ٹیپو شریف نے ایک لڑکی سے آن لائن محبت ہونے اور پھر دھوکا ملنے کا انکشاف کیا ہے ۔۔۔

ایک پروگرام میں اداکار نے انکشاف کیا کہ میں نے ایک بار آن لائن ایک لڑکی سے محبت کی تھی، میرا اس کے ساتھ ڈھائی سال تک تعلق رہا، حالانکہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بعدازاں مجھے معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے مجھ سے کئی جھوٹ بولے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مجھے بہت دیر میں محسوس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال ضائع کر دئیے ۔ٹیپو شریف نے مزید کہا کہ اس واقعے کے بعد میں نے نئے تعلقات بنانے کی کوشش کی، مگر اب مجھ میں بھروسے کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے ، میں نئے رشتے شروع نہیں کرنا چاہتا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جیف لینڈری گرین لینڈ کیلئے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر

صدر کادورہ عراق ، زیاراتِ مقدسہ پر حاضری،امت کیلئے دعائیں

آسٹریلوی وزیر اعظم نے معافی مانگ لی

7اکتوبر حملہ:اسرائیل کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنیکا اعلان

روسی جنرل بم دھماکے میں ہلاک

بنگلہ دیش نے نئی دہلی میں ویزا سروس معطل کر دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak