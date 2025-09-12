صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی کا زور ٹوٹ گیا،24ارب خسارہ

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج ،تیزی کا زور ٹوٹ گیا،24ارب خسارہ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جاری ریکارڈ تیزی کو کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بالآخر بریک لگ گیا ،تاہم دوران ٹریڈنگ 100انڈیکس نے اپنا ہی سابقہ ریکارڈ توڑ کر 795 پوائنٹس کی تیزی سے پہلی بار 1لاکھ 57 ہزار 816 پوائنٹس کی بلند ترین حد قائم کی۔

دوران ٹریڈنگ برق رفتاری سے انڈیکس 1 لاکھ 57 ہزار کی حد پر ہی برقرار رہا تاہم بیرونی کشیدگی ، پرافٹ ٹیکنگ اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے معاشی نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹاک سرمایہ کاروں نے حصص فروخت کرنے کو ترجیح دی جسکے باعث دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس1 لاکھ 56 ہزار 100 پوائنٹس کی یومیہ کم ترین سطح تک ٹریڈ ہوا ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 879 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 56 ہزار 141 پوائنٹس پر بند ہوا،اس دوران سرمایہ کاروں کو 24ارب روپے کا خسار ہ ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم گھٹ کر18 ہزار 335 ارب روپے رہا ۔مجموعی طور پر486 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 224 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 223 میں کمی اور 39 میں استحکام رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

عمان کو شکست دیکر پاکستان کا ایشیا کپ میں فاتحانہ آغاز

پاکستان ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی واچ لسٹ سے کلیئر

آئی پی ایل ٹیم پنجاب کنگز کی پوسٹ پر کرکٹ فینز کی تنقید

پاکستان کے ارشد خان ترک ساؤتھ ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ کے صدر منتخب

شاہد آفریدی نے شدت پسند بھارتیوں کو آئینہ دکھا دیا

رونالڈینو کے بیٹے کا ہل سٹی کلب کے ساتھ ایک سالہ معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak