  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 77ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد87410رہی۔

 زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 49.168 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 9.815 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 5.648 ارب روپے ، پلاٹینیم کے سودوں کی مالیت 4.860 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 4.407 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.375 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 785.819 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 662.070 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 289.409 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 138.317 ملین روپے اور جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 113.354 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

