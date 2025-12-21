صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ:42گھنٹوں تک کرسمس گانوں کا میراتھون

  • عجائب دنیا
برطانیہ:42گھنٹوں تک کرسمس گانوں کا میراتھون

لندن (نیٹ نیوز)برطانیہ میں ایک سینڈوچ کی دکان کے مالک نے لگاتار 42 گھنٹوں تک کرسمس کے گانے گنگنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔

مسٹر ٹوسٹی’ نام سے پہچانے جانے والے برطانوی ڈیو پرچیز نے اپنی دکان اندر سے بند کی تاکہ وہ کرسمس کے گانوں کی طویل میراتھون کے ریکارڈ کے لیے کوشش کر سکیں،اس سے قبل 2024 میں نائیجیریا میں 40 گھنٹے تک لگاتار کرسمس کے گانے گا کر ریکارڈ قائم کیا گیا تھا۔ڈیو پرچیز کے 38 گانوں میں ‘جِنگل بیلز’ جیسے کلاسیکل سے لے کر ماریہ کیرے اور ویم کے کرسمس کے ماڈرن ہٹس موجود تھے ۔ انہوں نے دھنوں کو گھما پھرا کر گایا اور 684 گانے گا کر اپنی کوشش ختم کی۔42 گھنٹوں تک کرسمس کے گانے گنگنا نے کے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے بعد ہرکوئی دکان مالک سے ملنے کی خواہش کررہاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیا کپ فائنل ، پاکستان اور بھارت آج مد مقابل

آسٹریلیا کو ایڈیلیڈ ٹیسٹ اور سیریز میں فتح کیلئے 4 وکٹیں درکار

ٹی20ورلڈکپ:بھارتی ٹیم کا اعلان، سوریا کمارکپتان ہونگے

سکھر میں دوسری لوک سہائتا انٹرنیشنل میراتھن ریس آج ہوگی

ویمنز ٹیم کی سابق کپتان بسمہ معروف کے ہاں ننھے مہمان کی آمد

ماؤنٹ مونگانوئی ٹیسٹ:ہوج کی سنچری کے باوجود کیویز فتح کیلئے فیورٹ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak