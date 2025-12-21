امریکا:36برس بعد کتاب کی یونان سے واپسی
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک لائبریری کو 36 سال بعد کتاب لوٹا دی گئی۔ یہ کتاب تین دہائیوں سے زیادہ عرصہ بعد یونان سے واپس بھجوائی گئی۔
امریکی ریاست ورجینیا کے فیئر فیکس کاؤنٹی لائبریری سسٹم نے فیس بک پر کتاب کے لوٹائے جانے سے متعلق پوسٹ کی۔فیس بک پوسٹ میں لائبریری نے کتاب نکلوانے والے سفارتکاروں کے بیٹے کا نوٹ بھی پیش کیا۔نوٹ میں ان کے بیٹے ڈیمٹری کا کہنا تھا کہ ‘ہیری دی ڈرٹی ڈاگ ’کو 6 نومبر 1989 کو ڈی سی میں رہنے والے سفارت کاروں نے لائبریری سے نکلوایا تھا۔ وہ سفارت کار اب یونان میں ریٹائر ہوچکے ہیں اور ان کو یہ کتاب اپنے والدین کے شیلف پر ملی۔ یہ کتاب دنیا بھر میں گھومی اور جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا بہت خیال رکھا گیا۔ اور اب واپس اس کو اپنے گھر بھیجا جا رہا ہے ۔