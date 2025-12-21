صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:36برس بعد کتاب کی یونان سے واپسی

  • عجائب دنیا
امریکا:36برس بعد کتاب کی یونان سے واپسی

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک لائبریری کو 36 سال بعد کتاب لوٹا دی گئی۔ یہ کتاب تین دہائیوں سے زیادہ عرصہ بعد یونان سے واپس بھجوائی گئی۔

امریکی ریاست ورجینیا کے فیئر فیکس کاؤنٹی لائبریری سسٹم نے فیس بک پر کتاب کے لوٹائے جانے سے متعلق پوسٹ کی۔فیس بک پوسٹ میں لائبریری نے کتاب نکلوانے والے سفارتکاروں کے بیٹے کا نوٹ بھی پیش کیا۔نوٹ میں ان کے بیٹے ڈیمٹری کا کہنا تھا کہ ‘ہیری دی ڈرٹی ڈاگ ’کو 6 نومبر 1989 کو ڈی سی میں رہنے والے سفارت کاروں نے لائبریری سے نکلوایا تھا۔ وہ سفارت کار اب یونان میں ریٹائر ہوچکے ہیں اور ان کو یہ کتاب اپنے والدین کے شیلف پر ملی۔ یہ کتاب دنیا بھر میں گھومی اور جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا بہت خیال رکھا گیا۔ اور اب واپس اس کو اپنے گھر بھیجا جا رہا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایلون مسک کاسٹار لنک سیٹلائٹ بے قابو ہوکر ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا

ترکیہ اور پاکستان کی دوستی قیامت تک قائم رہے گی:طیب اردوان

امریکی اراکین کانگریس کا بھارت کو مذہبی تشویش والاملک قرار دینے کا مطالبہ

بنگلہ دیش:طالبعلم رہنما عثمان ہادی ڈھاکا یونیورسٹی میں سپرد خاک

اسرائیل نے ایک بارپھر ایران پر حملے کا منصوبہ بنا لیا:امریکی میڈیا

غزہ:پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری ،6افراد شہید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak