اسرائیل نے ایک بارپھر ایران پر حملے کا منصوبہ بنا لیا:امریکی میڈیا
واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیل نے ایک بارپھر ایران پر حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے ، اسرائیلی وزیراعظم 29 دسمبر کو واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔
امریکی میڈیا نے دعویٰ کیاہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے ٹرمپ کو ملاقات میں ایران پر ممکنہ حملوں سے متعلق بریف کئے جانے کا امکان ہے ، اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران تیزی سے جوہری تنصیبات کی دوبارہ تعمیر اور میزائل پروگرام کو وسعت دے رہا ہے ۔ جواسرائیل کے لئے خطرہ ہے ۔ ایران جلد ہزاروں میزائل مہینے میں تیار کرسکتا ہے ۔