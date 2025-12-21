سپریم کورٹ آن لائن بلنگ سلوشن کاآغاز ،مالیاتی نظام کی بہتری ترجیحات : چیف جسٹس
نظام کو ہائی کورٹس تک توسیع دی جائیگی، سسٹم جلد فعال ہوگا، دستی بلوں ،چیکوں پر انحصار ختم ہو جائے گا،اعلامیہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی چیف جسٹس کو عدالتی نظام میں ڈیجیٹل مالیاتی اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ ، تعاون کی یقین دہانی
اسلام آباد (دنیا نیوز)سپریم کورٹ میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے نفاذ کیلئے اہم پیش رفت سامنے آگئی ،اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو (اے جی پی آر) کامران راشد نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو عدالتی نظام میں ڈیجیٹل مالیاتی اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ دی ،جاری اعلا میہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے لئے آن لائن بلنگ سلوشن کے نفاذ کا آغاز کر دیا گیا ، آن لائن بلنگ سسٹم جلد فعال ہوگا، اس نظام سے دستی بلوں اور چیکوں پر انحصار ختم ہو جائے گا، اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان نے اے جی پی آر کے اقدام کی تعریف کی۔اے جی پی آر نے حکومت کی جانب سے ادائیگیوں کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے اٹھائے گئے اہم اقدامات سے بھی آگاہ کیا جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مکمل ادارہ جاتی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔چیف جسٹس نے اس موقع پر کہا کہ سپریم کورٹ میں مالیاتی نظام کی بہتری ان کی ترجیحات میں شامل ہے ، صوبائی چیف جسٹسز کی منظوری سے نظام کو ہائی کورٹس تک توسیع دی جائیگی ، ڈیجیٹل نظام متعارف کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔