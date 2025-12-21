صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب حکومت ہر طبقے کو ساتھ لیکر چل رہی کمزور کیلئے ریاست ماں جیسی : مریم نواز

  • پاکستان
پنجاب حکومت ہر طبقے کو ساتھ لیکر چل رہی کمزور کیلئے ریاست ماں جیسی : مریم نواز

خدمت کو سیاست نہیں ذمہ داری سمجھ رہے ،قومیں نعروں نہیں انسانی یکجہتی سے پہچانی جاتی ہیں جن کے پاس گھر نہیں انکو گھر مل رہے ،جو غیر محفوظ انہیں محفوظ بنا رہے ہیں:عالمی دن پر پیغام

لاہور(دنیانیوز)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ پنجاب حکومت ہر طبقے کو ساتھ لے کر چل رہی ہے ،ریاست ہر کمزور کیلئے ماں جیسی ہے ،پنجاب میں خدمت کو سیاست نہیں، ذمہ داری سمجھا جا رہا ہے جو احترام، یکجہتی اور محبت کو فروغ دے رہی ہے ۔ مریم نواز نے عالمی یومِ انسانی یکجہتی پراپنے پیغام میں کہا کہ انسانی یکجہتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ریاست کمزور کو اکیلا چھوڑنے سے انکار کر دے۔

قومیں نعروں سے نہیں انسانی یکجہتی اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہچانی جاتی ہیں ،جس معاشرے میں ایک فرد بھی تنہا رہ جائے ،وہاں ترقی اور یکجہتی ادھوری رہتی ہے ۔مریم نواز کا کہناتھاکہ برسوں بعد بہترین پالیسیز سے ریاست اور عوام کے درمیان یکجہتی،اعتماد اور ہمدردی کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے ،پنجاب میں جن کے پاس اپنے گھر نہیں انکو گھر مل رہے ،جو محفوظ نہیں وہ محفوظ بنائے جا رہے ہیں ۔تعلیم،صحت، سماجی تحفظ اور عوامی فلاح کے منصوبے انسانی یکجہتی کے عملی مظاہرے ہیں،پنجاب حکومت کی تمام پالیسیوں اور ہر پراجیکٹ کا مرکز انسان،اسکی عزت اور اسکا حق ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایلون مسک کاسٹار لنک سیٹلائٹ بے قابو ہوکر ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا

ترکیہ اور پاکستان کی دوستی قیامت تک قائم رہے گی:طیب اردوان

امریکی اراکین کانگریس کا بھارت کو مذہبی تشویش والاملک قرار دینے کا مطالبہ

بنگلہ دیش:طالبعلم رہنما عثمان ہادی ڈھاکا یونیورسٹی میں سپرد خاک

اسرائیل نے ایک بارپھر ایران پر حملے کا منصوبہ بنا لیا:امریکی میڈیا

غزہ:پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری ،6افراد شہید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak