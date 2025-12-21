پنجاب حکومت ہر طبقے کو ساتھ لیکر چل رہی کمزور کیلئے ریاست ماں جیسی : مریم نواز
خدمت کو سیاست نہیں ذمہ داری سمجھ رہے ،قومیں نعروں نہیں انسانی یکجہتی سے پہچانی جاتی ہیں جن کے پاس گھر نہیں انکو گھر مل رہے ،جو غیر محفوظ انہیں محفوظ بنا رہے ہیں:عالمی دن پر پیغام
لاہور(دنیانیوز)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ پنجاب حکومت ہر طبقے کو ساتھ لے کر چل رہی ہے ،ریاست ہر کمزور کیلئے ماں جیسی ہے ،پنجاب میں خدمت کو سیاست نہیں، ذمہ داری سمجھا جا رہا ہے جو احترام، یکجہتی اور محبت کو فروغ دے رہی ہے ۔ مریم نواز نے عالمی یومِ انسانی یکجہتی پراپنے پیغام میں کہا کہ انسانی یکجہتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ریاست کمزور کو اکیلا چھوڑنے سے انکار کر دے۔
قومیں نعروں سے نہیں انسانی یکجہتی اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہچانی جاتی ہیں ،جس معاشرے میں ایک فرد بھی تنہا رہ جائے ،وہاں ترقی اور یکجہتی ادھوری رہتی ہے ۔مریم نواز کا کہناتھاکہ برسوں بعد بہترین پالیسیز سے ریاست اور عوام کے درمیان یکجہتی،اعتماد اور ہمدردی کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے ،پنجاب میں جن کے پاس اپنے گھر نہیں انکو گھر مل رہے ،جو محفوظ نہیں وہ محفوظ بنائے جا رہے ہیں ۔تعلیم،صحت، سماجی تحفظ اور عوامی فلاح کے منصوبے انسانی یکجہتی کے عملی مظاہرے ہیں،پنجاب حکومت کی تمام پالیسیوں اور ہر پراجیکٹ کا مرکز انسان،اسکی عزت اور اسکا حق ہے ۔