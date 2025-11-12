مرکنٹائل ایکسچینج میں45ارب کے 70231سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 22.093ارب رہی، رپورٹ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 45ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سوں کی مجموعی تعداد 70231 رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 22.093 ارب روپے رہی جبکہ چاندی کے سودوں کی مالیت 7.118 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.378 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.685 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.950 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.439 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 587.508 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 371.789 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 828.643 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔