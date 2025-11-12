صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم متحد، دہشت گردی سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا،حسن بخشی

  • کاروبار کی دنیا
قوم متحد، دہشت گردی سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا،حسن بخشی

کراچی (بزنس رپورٹر )ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پکے چیئرمین حسن بخشی نے اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن قوتوں کی بزدلانہ کارروائی ملک کے امن و استحکام پر حملہ ہے۔

ملک دشمن عناصر اپنے عزائم حاصل نہیں کر پائیں گے ، دہشتگردی سے پاکستان متاثر نہیں ہوگااور  قوم ایسے واقعات کے خلاف متحد ہے ۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قومی وحدت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم ہی ملک کو محفوظ مستقبل کی جانب لے جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی کے وقت کہا گیا زیادہ عرصہ نہیں چلے گی:یاسرہ رضوی

مائیکل جیکسن کی بائیوپک کے ریلیز سے پہلے ہی ریکارڈ

شاہ رخ خان دھرمیندر کی تیمارداری کیلئے ہسپتال پہنچ گئے

میں اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں:مہوش حیات

نوازالدین صدیقی نے 12دن ہسپتال میں خدمت کی:محمود اختر

اپنی جڑوں، اقدار ،جلد کے ہر رنگ سے پاکستانی ہوں:روما

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak