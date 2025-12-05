ڈالر کی قدرمیں مزید کمی ،تولہ سونا 1700روپے سستا
تولہ سونا 4لاکھ 41ہزار 462، دس گرام 3لاکھ 78ہزار 482کاہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹر بینک مارکیٹ میں جمعرات کوبھی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.45 کا ہوگیا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.46 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 17 ڈالر کی کمی سے 4191 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1700 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 41 ہزار 462 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1457 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 78 ہزار 482 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو فی تولہ سونا ایک ہزار روپے کی کمی سے 4 لاکھ 43 ہزار 162 روپے کا ہوگیا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 85 روپے کی کمی سے 6 ہزار روپے ہوگئی۔