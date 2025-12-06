صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک افغان کشیدگی سے کینو کے برآمدکنندگان شدیدمتاثر

  • کاروبار کی دنیا
پاک افغان کشیدگی سے کینو کے برآمدکنندگان شدیدمتاثر

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاک افغان کشیدگی، سرحدوں کی بندش سے افغانستان میں پھنسے ہوئے پاکستانی ٹرک ڈرائیورز پرتشدد حملوں کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔۔

۔پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر جنید ماکڈا نے نجی ٹی وی کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ صورتحال سے پاکستانی کینو کے برآمد کنندگان، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک آپریٹرز بری طرح متاثر ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے جن کے ہاتھ میں نقدی نہیں ہے اور ان کے پاس تمام وسائل ختم ہوچکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak