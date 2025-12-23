صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی کا شعبہ برآمدات بڑھانے میں کلیدی کردار کا حامل ، فاروق یوسف

  • کاروبار کی دنیا
آئی ٹی کا شعبہ برآمدات بڑھانے میں کلیدی کردار کا حامل ، فاروق یوسف

فیصل آباد (اے پی پی)فیصل آباد چیمبرکے صدر فاروق یوسف شیخ نے کہا ہے کہ آئی ٹی کا شعبہ ملکی برآمدات بڑھانے میں کلیدی کردار کا حامل ہے۔۔۔

اس لئے کمپیوٹر اور آئی ٹی سے متعلقہ اسیسریز کی ویلیو ایشن کا حقیقی تعین کیا جانا ضروری ہے تاکہ نوجوان اپنی خداد اد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پروگرام تیار کر کے برآمد کر سکیں، اس سے نہ صرف نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو گی بلکہ ملک کو بھی قیمتی زرمبادلہ ملے گا۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کسٹمز ویلیو ایشن کراچی ڈاکٹر جہانگیر سے زوم میٹنگ کے دوران تبادلہ خیال کر رہے تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بلڈ پریشر کے مریضوں کیلئے ماؤتھ واش انتہائی خطرناک

بجلی کی بندش، نے ڈرائیور لیس ٹیکسیوں کو الجھا دیا

ناسا کی گاڑی مریخ پر میلوں سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب

دنیا کے ’’بلند ترین کوڑے دان ‘‘ کی صفائی کی تیاری

چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار،نئی تحقیق

چینی کمپنی نے ملازمین کو کروڑوں کے فلیٹ تحفے میں دیدئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak