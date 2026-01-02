وفاقی چیمبرکاشرحِ سود سنگل ڈیجٹ پر لانیکا مطالبہ
توانائی کی بلند قیمتیں برآمدات میں رکاوٹ ہیں،صدرعاطف اکرام
لاہور(این این آئی)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کے استحکام اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کیلئے شرحِ سود کو فوری طور پر سنگل ڈیجٹ میں لایا جانا چاہیے جبکہ مناسب سطح 7 فیصد ہونی چاہیے ۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بجلی کے نرخ میں کمی آئی ہے اور ایف پی سی سی آئی کی مسلسل کوششوں کے باعث شرحِ سود میں بھی کمی ممکن ہوئی ہے تاہم توانائی اور فنانسنگ کے مسائل تاحال مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو بزنس کمیونٹی کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے ، کیونکہ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے پیش کی گئی متعدد تجاویز کو حکومت نے تسلیم کیا ہے ۔ صدر ایف پی سی سی آئی نے واضح کیا کہ برآمدات میں اضافہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ توانائی کی بلند قیمتیں ہیں۔ جب تک کاروبار کرنے کی لاگت میں نمایاں کمی نہیں کی جاتی، اس وقت تک برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن نہیں ہوگا۔