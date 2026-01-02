صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025 بھارت کیلئے بحرانوں کا سال ثابت ہوا:برطانوی اخبار

لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2025 بھارت کے لیے بحرانوں کا سال ثابت ہوا، پاک بھارت فوجی کشیدگی، کرنسی کی کمزوری اور معاشی بے چینی نے بھارت کو مسائل کی زد میں رکھا۔۔۔

 رپورٹ کے مطابق 2025 میں امریکا بھارت تجارتی معاہدہ کئی بار ملتوی ہوا، امریکی ٹیرف سے بھارت پراقتصادی دباؤ پڑا، جی ایس ٹی اصلاحات محدود شعبوں تک رہنے سے معاشی ترقی میں رکاوٹ رہی، 2025 میں بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار رہا۔رپورٹ میں کہا گیا کہ پاک بھارت تصادم کا دیرپا نتیجہ واشنگٹن کی پالیسی میں واضح تبدیلی کی صورت میں سامنے آیا۔

 

 

 

