صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی منڈی کے اثرات، چاندی 106، سونا 4700روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
عالمی منڈی کے اثرات، چاندی 106، سونا 4700روپے سستا

24قیراط سونا 4لاکھ 55ہزار 562، چاندی 7ہزار 756روپے فی تولہ پر آگئے

کراچی (کامرس رپورٹر)عالمی منڈی میں گراوٹ کے اثرات مقامی صرافہ بازاروں تک منتقل ہونے کے بعد ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ، آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونے کی قیمت میں 4 ہزار 700 روپے کی بڑی کمی واقع ہوئی، جس کے بعد سونا 4 لاکھ 55 ہزار 562 روپے فی تولہ پر آ گیا۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 30 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 90 ہزار 570 روپے کی سطح پر پہنچ گئی، جس سے زیورات کی خریداری اور سرمایہ کاری کرنے والوں کو وقتی ریلیف ملا ہے ، اسی طرح چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی جہاں 24 قیراط فی تولہ چاندی 106 روپے سستی ہو کر 7 ہزار 756 روپے فی تولہ میں فروخت ہونے لگی۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی قیمتی دھاتوں پر دباؤ دیکھا گیا، اعدادوشمار کے مطابق انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 47 ڈالر کمی کے بعد 4 ہزار 332 ڈالر پر آگئی، جس کا براہِ راست اثر مقامی مارکیٹ میں قیمتوں کی گراوٹ کی صورت میں سامنے آیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی 20ورلڈکپ:قومی سکواڈ کے ابتدائی نام آئی سی سی کو ارسال

مشتاق احمد کی چھوٹی بیٹی کی شادی، تصاویر سامنے آ گئیں

کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے مستفیض الرحمان کو ریلیز کر دیا

انجرڈ فٹبالر تکلیف سے آبدیدہ، گراؤنڈ میں آکسیجن لینا پڑی

بازوؤں، ٹانگوں سے محروم لڑکی کا تیراندازی میں عالمی ریکارڈ

زلمی مدرسہ لیگ میں ٹائیگرز ،ٹائٹنز،سٹالینز کی کامیابی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak