صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 1لاکھ 85 ہزار پوائنٹ سے گرگیا

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 1لاکھ 85 ہزار پوائنٹ سے گرگیا

سیاسی ہلچل، عالمی کشیدگی مارکیٹ پراثرا انداز، 56.10 فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں مارکیٹ میں پرافٹ ٹیکنگ کارجحان غالب، سرمایہ کاروں کو94 ارب 34 کروڑ نقصان

کراچی(کامرس رپورٹر)سیاسی ہلچل، عالمی کشیدگی، 100 ارب روپے سے زائد کی بھاری لیورج شیئرز ادائیگیوں سے اسٹاک مارکیٹ دوران ٹریڈنگ شدید دباؤ کا شکار رہی، کاروباری ہفتے کے آخری روز بینچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس کی 1لاکھ 85ہزار پوائنٹس کی سطح بھی گرگئی۔ مندی کے سبب 56.10 فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں، جبکہ سرمایہ کاروں کو 94 ارب 34کروڑ 29لاکھ 83ہزار 467 روپے کا نقصان ہوا، کاروبار کا آغاز تیزی سے ہوا، تاہم ایک موقع پر 637 پوائنٹس کی تیزی سے انڈیکس 1لاکھ 86ہزارپوائنٹس کی سطح عبور کرگیا تھا، لیکن مسلسل ریکارڈ تیزی کے نتیجے میں مارکیٹ میں پرافٹ ٹیکنگ کا رجحان غالب آیا اور حصص کی آف لوڈنگ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ مارکیٹ مندی کی لپیٹ میں آگئی ، جس سے ایک موقع پر 1842پوائنٹس کی مندی سے انڈیکس کی 1لاکھ 84 ہزارپوائنٹس کی سطح بھی گرگئی تھی، تاہم اختتامی لمحات میں نچلی قیمتوں پر دوبارہ حصص کی خریداری بڑھنے سے مندی کی شدت میں کمی ہوئی نتیجتاً کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 1133.34پوائنٹس کی کمی سے 184409.67 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا،کے ایس ای 30انڈیکس 404.12 پوائنٹس کی کمی سے 56593.88  پوائنٹس، کے ایس ای آل شیئر انڈیکس 501.36 پوائنٹس کی کمی سے 110382.58 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30انڈیکس 2263.77پوائنٹس کی کمی سے 259208.41 پوائنٹس پر بند ہوا، کاروباری حجم جمعرات کی نسبت 28فیصد کم رہا اور مجموعی طور پر 1ارب 03کروڑ 38لاکھ 52ہزار 473 حصص کے سودے ہوئے ، جبکہ کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ کار 483 کمپنیوں کے حصص تک محدود رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روس کا یوکرین پر بڑا حملہ ،ہائپرسونک میزائل چلادئیے

سعودی اسسٹنٹ وزیر داخلہ سعید بن عبداللہ القحطانی انتقال کرگئے

خالدہ ضیا کے بیٹے طارق رحمن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرمین مقرر

مودی کے ٹرمپ کو کال نہ کرنے کیوجہ سے تجارتی معاہدہ رک گیا :امریکی وزیر تجارت

تیسرا جمعہ ، مسجد نہ جانے دیا گیا

ٹرمپ نے وینز ویلا پردوسرے حملے کا منصوبہ منسوخ کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak