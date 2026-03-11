صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندگی مشکل بنانیوالوں سے تعلق آپ کو جلد بوڑھا بناتاہے

  • عجائب دنیا
زندگی مشکل بنانیوالوں سے تعلق آپ کو جلد بوڑھا بناتاہے

لاہور(نیٹ نیوز)اگر آپ ایسے افراد کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو مسلسل مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں تو آپ کے لیے بری خبر ہے ۔

جی ہاں ایسے مسائل پیدا کرنے والے یا زندگی مشکل بنانے والے افراد آپ کو قبل از وقت بڑھاپے کا شکار بنا دیتے ہیں۔یہ دعویٰ ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آیا۔جرنل پروسیڈنگز آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ جھگڑالو افراد سے تعلق صحت کو متاثر کرتا ہے جبکہ بڑھاپے کی جانب سفر تیز ہو جاتا ہے ۔تحقیق میں ایسے جھگڑالو افراد کے لیے مسائل پیدا کرنے والے یا زندگی مشکل بنانے والے افراد کی اصطلاح استعمال کی گئی۔تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اکثر زندگی مشکل بنانے والے افراد سے رابطے میں رہنے سے تناؤ کی سطح بڑھتی ہے جبکہ حیاتیاتی عمر بڑھنے کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak