مصنوعی ذہانت کا استعمال لوگوں کو بھیجا فرائی میں مبتلا کر رہا
واشنگٹن (نیٹ نیوز)ایک نئی تحقیق کے مطابق مصنوعی ذہانت کے آلات لوگوں کو شدید ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کر رہے ہیں جس کو عام زبان میں بھیجا فرائی کہا جاتا ہے ۔
ہارورڈ بزنس ریویو کے محققین نے متعدد انڈسٹریز کے امریکا میں مقیم 1500 ملازمین کا سروے کیا اور ان میں کارکردگی اور پیداوار پڑھانے کے لیے اے آئی استعمال کرنے والوں میں نقصان دہ رجحان کی نشاندہی کی۔تحقیق میں اے آئی استعمال کرنے والوں میں شدید زہنی تھکاوٹ دیکھی گئی جس کے نتیجے میں ان کو اپنے کام پر توجہ دینے میں مشکل پیش آئی۔محققین نے اس کے لیے بھیجا فرائی(برین فرائی) کی اصطلاح استعمال کی۔سروے میں شامل شرکا نے اس کیفیت کی علامات میں سر درد، فیصلہ سازی میں سستی اور ذہنی دھندلاہٹ سے متعلق بتایا۔