صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم آزاد کشمیر کا کراچی چیمبر کا دورہ، تاجروں سے ملاقات

  • کاروبار کی دنیا
وزیراعظم آزاد کشمیر کا کراچی چیمبر کا دورہ، تاجروں سے ملاقات

فیصل ممتاز کا آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے فروغ، صنعتی ترقی پر تبادلہ خیال کیا صدر ایف پی سی سی آئی کی توانائی، سیاحت ودیگر میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی

کراچی(کامرس رپورٹر)وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مرکزی دفتر کراچی کا اہم دورہ کیاجہاں انہوں نے کاروباری برادری کے نمائندوں سے ملاقات کی اور آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، معاشی استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ فیڈریشن ہاؤس آمد پر صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ اس موقع پر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ پاکستان کی کاروباری برادری آزاد کشمیر کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کیلئے تیار ہے، انہوں نے آزاد کشمیر میں صنعت، تجارت، زراعت، توانائی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کاروباری طبقہ حکومت آزاد کشمیر کے شانہ بشانہ کھڑا ہے تاکہ خطے کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جا سکے۔ وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کاروباری برادری کے تعاون کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت تمام سہولیات فراہم کریگی، تاکہ سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں قدرتی وسائل،ہنرمند افرادی قوت اور سیاحت کے بے پناہ مواقع ہیں، ایڈوائزر سردار فہد یعقوب نے آزاد کشمیر میں انڈسٹری اور ٹورازم سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا صنعتی زونز، سیاحتی منصوبوں میں نجی شعبے کی شمولیت سے روزگار مواقع پیدا ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ کیلئے پر اثر آنکھیں ہونا مثبت بات ہوتی ہے :نمرہ شاہد

رمشا کا ہیرو بننے پر شرمندگی محسوس ہوئی:شہود علوی

احمد علی بٹ کی موسیقی کی دنیا میں واپسی

خواتین کی کامیابیوں پر انکا ساتھ دینا چاہیے :صبا قمر

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا، ندا یاسر کا انکشاف

عابدہ پروین کی انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak